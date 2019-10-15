Санчес: проект по отделению Каталонии провалился

Глава испанского правительства Педро Санчес прокомментировал приговоры в отношении 12 политиков, которых в понедельник приговорили к реальным срокам за организацию референдума о независимости Каталонии.
По словам премьера, проект по отделению Каталонии провалился. "Каталония должна вести диалог с Каталонией. Женералитет Каталонии должен взять на себя эту ответственность – представлять всех каталонцев, править для всех каталонцев, а не для меньшинства, которое поддерживает независимость", - подчеркнул Санчес.Темы: Политика Педро Санчес