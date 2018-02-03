Пучдемон неофициально признал своё поражение

Испанский телеканал Telecinco опубликовал на этой неделе фрагмент личной переписки экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона, в которой политик признаёт своё поражение перед испанскими властями.

В переписке Пучдемон заявил, что план испанского правительства удался, а его соратники принесли его «в жертву». Сообщения в мессенджере Signal были адресованы Тони Комину, одному бывших членов каталонского правительства, который, как и Пучдемон, находится в Бельгии. Фото переписки удалось сделать одному из журналистов Telecinco.

Из сообщений экс-главы правительства Каталонии также следует, что Мадрид согласился оказать содействие в освобождении сепаратистских политиков, которые по-прежнему находятся в испанских тюрьмах.

Телеканал распространил снимок после того, как центральное правительство Испании потребовало от каталонского парламента выбрать другого кандидата на пост главы регионального правительства, вместо Пучдемона.

Комментируя обнародованную переписку на своей странице в Twitter, Пучдемон не стал отрицать, что она имела место, но добавил, что не собирается отказываться от борьбы за пост главы Каталонии.