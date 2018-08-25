Политический кризис подпортил международную репутацию Барселоны

Барселона больше не входит в десятку городов с лучшей репутацией в мире.

Рейтинг составляется ежегодно консалтинговой компанией Reputation Institute. В него вошли 56 городов мира. Столица Каталонии опустилась на 7 позиций и заняла 15 место по соседству с итальянским Миланом и канадским Ванкувером.

Причины ухудшения репутации Барселоны кроются в политическом кризисе, на фоне которого многие компании ушли из региона, а также в ощущении незащищённости, вызванном прошлогодними терактами.

Мадрид же поднялся в рейтинге на две строчки. По общим показателям столица Испании уступила Барселоне, заняв 19 позицию между Дублином и Сан-Франсиско.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии как туристическое предложение, культура, досуг, красота города, финансовая стабильность и благоприятная для бизнеса среда, транспорт, безопасность, а также политическая и социальная составляющая.

В тройку городов с самой лучшей репутацией на планете вошли Токио, Сидней и Копенгаген.