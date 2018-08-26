Оппозиция раскритиковала Аду Колау за шутки о жёлтых лентах

Оппозиционные группы в мэрии Барселоны выступили с критикой в адрес мэра каталонской столицы Ады Колау за её высказывания о проблемах, возникших в городе за время её отпуска.

Колау написала на своей странице в Twitter ироничный пост: «Я заставила всех думать, что была в отпуске с семьёй, но на самом деле по ночам я занимаюсь тем, что выключаю светильники, порчу навесы, вешаю жёлтые ленты, чтобы потом их снять, а после снова повесить, а возвращаясь домой, я выпиваю стакан ратафии со зловещей ухмылкой».

По мнению некоторых членов мэрии, Колау следовало вместо отдыха отправиться в Барселонету, пообщаться с жителями Раваля, покончить с проблемой мантерос, отменить штрафы в торговле и снять жёлтую ленту со здания администрации.

В Европейской демократической партии Каталонии отметили, что у всех есть право на отпуск, но также есть обязанность действовать, когда это необходимо, например, в такой тяжёлый для многих период. Советники из партии Ciudadanos заявили, что мэр – должность круглосуточная и её нельзя оставлять надолго, а потом отпускать по этому поводу шутки.

Другие назвали шутливое настроение Колау «постотпускным стрессом», инфантильным поведением, а также насмешкой над горожанами.