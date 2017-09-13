Полиция конфискует урны для каталонского референдума по указанию прокуратуры

Прокуратура Каталонии отдала распоряжение начальнику каталонской полиции Хосепу Луису Траперо, а также руководителям Гражданской гвардии и Корпуса Национальной полиции в Каталонии конфисковать урны и другие материалы, предназначенные для проведения референдума 1 октября.

Как отмечают в прокуратуре, правоохранительные органы привлекаются для этих целей во избежание совершения противозаконных действий, поскольку запланированный референдум является нелегальным.

Помимо урн, полиции также предстоит изъять конверты и инструкции для избирателей, а также любые материалы агитационного характера. Также прокуратура потребовала соответствующих отчётов о деятельности политиков и обычных граждан, которые занимаются подготовкой незаконного референдума.

На этой неделе представители прокуратуры также обсудят эти вопросы с сотрудниками местных правоохранительных органов в Барселоне, Таррагоне, Лериде и Жироне.