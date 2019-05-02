Монахиню из Бильбао подозревают во вбросе бюллетеней

Избирательная комиссия Бискайи направила в прокуратуру заявление, в котором говорится, что монахиня вбрасывала бюллетени в пользу Народной партии. Это случилось в Бильбао на прошедших в минувшие выходные парламентских выборах.
По словам очевидцев, монахиня сопровождала на голосовании группу пенсионерок и помогала им в заполнении бюллетеней. Без их ведома женщина отдала все их голоса Народной партии.
Если это окажется правдой, монахине может грозить тюремный срок от 6 месяцев до 3 лет.Темы: Политика Бильбао