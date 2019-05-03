Испания не выдаст венесуэльского оппозиционера Леопольда Лопеса

Мадрид не намерен выдавать венесуэльского оппозиционера Леопольда Лопеса, который сейчас находится с семьей в посольстве Испании в Каракасе. Венесуэла выдала ордер на его арест - Лопеса обвиняют в организации восстания и попытке госпереворота. Ранее он успел сбежать из-под домашнего ареста.

В Мадриде подчеркнули, что выдача ордера на арест не стала для них неожиданностью. «Лопес вместе с супругой и дочерью находятся в резиденции посла Испании в Каракасе по собственной воле. Испания не собирается его выдать. Испания рассчитывает, что власти Венесуэла проявят уважение к неприкосновенности резиденции испанского посла», - говорится в заявлении испанского правительства.