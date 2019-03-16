Мэрия Барселоны сняла жёлтую ленту с фасада здания

Мэрия Барселоны подчинилась требованию Центрального избирательного совета и убрала с фасада здания плакат с изображением жёлтой ленты, которая является символом солидарности с каталонскими политическими заключёнными.

Жёлтую ленту убрали по требованию лидера Народной партии в мэрии каталонской столицы Альберто Фернандес.

Городские власти пояснили, что "хотят внести вклад в создание честной и конструктивной предвыборной обстановки, развивающийся в политической, а не в судебной плоскости".

Центральный избирательный совет 15 января направил в адрес мэрии требование о снятии жёлтой ленты со здания, в связи с тем, что этот сепаратистский символ не отвечает принципу нейтралитета госорганов во время предвыборной компании. Отмечается, что он представляет собой выражение политической поддержки определённых групп со стороны муниципальных властей, что может повлиять на мнение избирателей.

До этого группа активистов в масках ночью сорвала плакат с жёлтой лентой со здания мэрии Барселоны.