Шило на мыло: жёлтую ленту на здании каталонского правительства сменили на белую

На фасаде Дворца правительства Каталонии в Барселоне утром 21 марта появилась новая растяжка. После того, как Центральный избирательный совет потребовал убрать плакат с жёлтой лентой, которая расценивается как агитационный символ, каталонские власти решили повесить поверх него похожее изображение, но с лентой белого цвета.
На новом плакате оставили прежний текст с призывом к освобождению политических заключённых, а белую ленту перечёркнули красной линией.
За день до этого глава автономного сообщества Ким Торра заявил, что последует рекомендациям каталонского омбудсмена о необходимости снятия символов со здания регионального правительства. Он добавил, что для запрещённых жёлтых лент будут найдены альтернативы. По поводу белых символов Избирательный совет пока не высказался.
Сотрудники муниципальных служб рано утром в четверг также сняли жёлтые ленты с ограждений у зданий женералитата и мэрии на площади Сан-Жауме в Барселоне. Тем не менее, через некоторое время неизвестный активист вновь повязал ленты.
Гражданская ассоциация SCC и объединение каталонских адвокатов обратились в прокуратуру с требованием принять меры в отношении Торры, в связи с невыполнением требований Избирательного совета.Темы: Политика