Маргальо претендует на пост лидера Народной партии

По информации издания ABC, Маргальо собирается объявить о своём выдвижении в ближайшие дни, после того как узнает имена соперников и ознакомится с их политическими программами.

Эксперты также говорят о вероятном выдвижении Альберто Нуньеса Фейхоо, Сорайи Саенс де Сантамария и Марии Долорес де Коспедаль. Их кандидатуры находятся в стадии обсуждения, в их окружении пока хранят молчание и оценивают ситуацию. В прогнозах также фигурируют имена председателя Конгресса Аны Пастор и депутата Пабло Касадо.

Ещё один потенциальный кандидат на пост председателя Народной партии - экс-министр развития Иньиго де ла Серна. Он пока не комментирует свои планы по выдвижению.

Бывший глава Балеарских островов Хосе Рамон Бауса рассматривает возможность поддержки одного из кандидатов или выдвижения собственной кандидатуры. Экс-председатель баскского подразделения Народной партии Альфонсо Алонсо заявил, что не выдвигаться не будет.

Срок предварительной подачи заявок начинается 18 июня и завершается 20 июня в 14:00. В партии заявили, что число кандидатов на пост председателя может достигнуть 10% от общего количества членов, которое составляет 860 тысяч человек.