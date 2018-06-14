Рафаэль Надаль доволен составом нового кабинета правительства

Теннисист Рафаэль Надаль, который недавно в 11 раз выиграл турнир «Ролан Гаррос», положительно отозвался о новом составе кабинета министров Испании, отметив, что «формируется хорошее правительство», которому он пожелал «огромной удачи».

Заявление Надаля последовало за его недавними рассуждениями о необходимости проведения новых выборов в Испании после того как бывшему премьер-министру Мариано Рахою был вынесен вотум недоверия.

Спортсмен также выразил надежду на то, что ситуация в Испании нормализуется и заявил, что «ключ к успеху лежит в спокойствии и стабильности».

Надаль пояснил, что, рассуждая в прошлый раз о политической ситуации в Испании, он смотрел на неё с позиции обычного «жителя и гражданина», не призывая к выборам и не требуя их проведения. Он подчеркнул, что его беспокоит не столько проведение выборов, сколько отсутствие манифестаций и недовольства среди граждан.