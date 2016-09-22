Король Испании уверен, что страна выберется из политического кризиса

Король Испании Фелипе VI призвал к диалогу и «чувству долга» для преодоления «сложных ситуаций» - таких, с какими сейчас столкнулась Испания. Он выразил «твердую убежденность» испанцев, что противоречия нужно решить с учетом уважения к существующим правилам. Монарх посвятил политическим и экономическим аспектам в Испании большую часть своей речи на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

Фелипе отметил, что все развитые демократии прошли через «сложные ситуации», но нашли в себе силы преодолеть их благодаря сплоченности общества, силе его институтов, убежденности в том, разногласия можно решить переговорами. Король Испании также заявил, что его страна внесла свой вклад в безопасность и процветание международного сообщества и продолжит это делать.

Монарх сделал несколько заявлений относительно международной политики. Он призвал Великобританию к переговорам относительно Гибралтара с тем, чтобы «завершить колониальный анахронизм» в котором существует эта страна, «восстановить территориальную целостность Испании» и сделать что-то полезное для народа Гибралтара и испанского Кампо-де-Гибралтар.

Король Испании выразил поддержку президенту Колумбии, призвал возобновить диалог по Западной Сахаре, поддержал проведение международной конференции по Ближнему Востоку, высказался в пользу прекращения военных действий в Сирии. Кроме того, попросил поддержать кандидатуру Испании в совете по правам человека на период с 2018 по 2020 год.

На саммите по вопросам беженцев Фелипе VI заявил, что Испания «будет продолжать проявлять солидарность и щедрость» в ближайшие несколько лет, но все «полумеры» являются «недостаточными», если не положить конец конфликтам и террористическим актам. Он подтвердил, что Испания готова принять 16 тысяч беженцев в течение двух лет.