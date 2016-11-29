Король Испании с супругой отправились в Португалию

Король Испании Фелипе и его супруга Летисия в понедельник начали трехдневный визит в Португалию, в ходе которого они посетят города Гимарайнш и Лиссабон.

Короля Фелипе ждвет насыщенная программа. Ему предстоит принять участие во множестве культурных и политических мероприятий, выступить перед Ассамблеей Республики и наладить контакт с избранным весной этого года президентом Марсело Ребелу ди Соза.

Королева Летисия в свою очередь встретится с представителями Португальской организации по борьбе с раком.

Вместе монархи посетят выставку Жоана Миро и ужин, организованный в их честь.