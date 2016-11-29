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          Новости Испании » Новости » Политика » Испания претендует на ключевую роль в политическом диалоге с Кубой

          Испания претендует на ключевую роль в политическом диалоге с Кубой

          10:13 29.11.2016

          Лауреат Нобелевской премии Габриэль Гарсия Маркес, который был хорошо знаком с Фиделем Кастро, говорил, что кубинский лидер не доверял испанским правителям. Об этом писателю рассказывал посол страны Карлос Алонсо Сальдивар. Впрочем, Гарсия Маркес уточнял, что Кастро не доверяет никому, пишет La Vanguardia. Гавана всегда с недоверием относилась к Мадриду, особенно с тех пор, как в 1996 году премьер-министр Испании Хосе Мария Аснар озвучил в Брюсселе общую позицию, в соответствии с которой отношения ЕС и Кубы ставились в зависимость от резких политических и экономических изменений на острове.

          Неминуемое упразднение этой позиции и ее замена двусторонним соглашением о ведении диалога и сотрудничества, который обе стороны подпишут 12 декабря, станут для Испании уникальной возможностью вернуть себе положение европейского лидера в отношениях с властями карибского государства. 

          В целом динамика связей между Испанией и Кубой в последние недели претерпела существенные изменения. Поводом для этого стало не только достижение консенсуса между всеми странами ЕС касательно данного соглашения, но и формированием правительства в Мадрида и победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. 

          Так, появление новой власти после десяти месяцев неопределенности открыло дорогу для принятия решения о возможной поездке короля Фелипе VI на Кубу с целью обновления и укрепления связей между двумя государствами, которые до недавнего времени находились в весьма плачевном состоянии. 

          В целом сложившуюся ситуацию можно назвать несколько парадоксальной: заключение вышеупомянутого соглашения с ЕС стало не чем иным, как запоздалым ответом европейской дипломатии на новое положение дел на Кубе. Поступил он спустя два года после того, как Рауль Кастро и Барак Обама подписали договор о восстановлении отношений между своими странами. Вместе с тем, недавно избранный президент США Дональд Трамп пообщел дать обратный ход пактам, заключенным его предшественником и поспособствовавшим наплыву на остров товаров и туристов из Америки. Неизвестно, до какой степени бизнесмен Трамп готов выполнить свои угрозы, однако до тех пор, пока этот вопрос не прояснится, его агрессивные намерения обеспечат Европе возврат возможностей в сфере дипломатии, некогда утерянных в пользу США.

          В сложившейся ситуации Испании предстоит выполнить функции посредника, находящегося в выгодном положении: она одновременно выступает от имени ЕС и вместе с тем может выступить в качестве моста в отношениях с Вашингтоном, роль которого на протяжении многих лет играет Ватикан. 

          Впрочем, ни исторические и культуные преимущества, которыми располагает Испания, ни готовность Мадрида к сотрудничеству не гарантируют успех дипломатических намерений ее правительства. Развитию диалога, который должен быть начат в Брюсселе с точки зрения политики, прав человека, торговли и сотрудничества, могут помешать разногласия с некоторыми странами ЕС, которые не готовы укреплять связи с Кубой без значительных уступок со стороны последней. В их число входят Швеция, Чехия, Польша и даже Германия. 

          На фоне этой ситуации смерть Фиделя Кастро стала неожиданным фактором, который ускорит установление контакта между властями Испании и Кубы. На данный момент правительство и королевский дом приняли решение о том, что испанскую делегацию на похоронах кубинского лидера возглавит экс-монарх Хуан Карлос.

          Темы: Политика В мире

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