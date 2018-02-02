Король Испании поблагодарил иностранных послов за поддержку во время каталонского кризиса

Король Фелипе VI в среду обратился к послам иностранных государств, аккредитованным в Испании, со словами благодарности за поддержку во время кризиса в Каталонии.

Фелипе VI выступил перед 130 дипломатами, представляющими 112 стран мира, и 20 представителями международных организаций на традиционном королевском приёме дипломатического корпуса. Монарх подчеркнул, что каталонский кризис стал испытанием не только для испанских, но и европейских и мировых демократический ценностей и принципов мирного сосуществования, согласия и правового государства.

На мероприятии также присутствовал глава правительства Испании Мариано Рахой, министр иностранных дел Альфонсо Дастис и другие представители внешнеполитического ведомства.

Вслед за испанским монархом с речью выступил глава дипкорпуса апостольский нунций Ренцо Фратини, который, в свою очередь, особо отметил стремление испанских властей к единению.

На королевском приёме не было ни одного представителя венесуэльского посольства, равно как и представителей Сирии и Северной Кореи, послы которых в последние годы покинули Испанию.