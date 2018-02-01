Журнал Time причислил Пучдемона к самым разыскиваемым «политическим беглецам»

Пучдемон возглавляет топ-5 «геополитических беглецов», которые, по мнению американского издания, привлекли особое внимание мировой общественности. В статье описывается политическая ситуация в Каталонии, а также процесс проведения незаконного референдума в автономной области.

«Оказавшись перед лицом возможных обвинений в бунте и подстрекательстве к мятежу, Пучдемон сбежал в Брюссель, и до сих пор находится там», пишет Time. В то же время, как отмечает издание, декабрьские выборы показали, что сепаратизм в Каталонии по-прежнему силён и «однажды Мадриду придётся разрешить законный референдум, под руководством Пучдемона или без него».