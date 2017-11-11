Каталонские сепаратисты вынашивали идею создания пацифистского государства без армии

В распоряжении Гражданской гвардии оказался доклад, в котором были представлены идеи об организации системы безопасности в независимой Каталонии.

После одностороннего провозглашения независимости сепаратисты планировали основать пацифистское государство без вооружённых сил наподобие модели, используемой в Коста-Рике или Швейцарии. При этом в случае возникновения внешней угрозы допускалась возможность прибегнуть к помощи других стран.

Как сообщает El Mundo, один из проектов предусматривал создание по меньшей мере пяти полицейских ведомств, которые бы выполняли те функции, которые сейчас находятся в ведении испанских органов. В рамках Моссос-д'Эскуадра предлагалось сформировать подразделения по борьбе с организованной преступностью, терроризмом и наркотрафиком, а также подразделения, занимающиеся вопросами таможенного контроля, охраны воздушного пространства и учёта организаций.

Кроме того, авторы доклада рекомендовали не рассчитывать на сотрудничество с испанским государством. В документе отмечалось, что нападение на Каталонию «маловероятно, но не исключено».