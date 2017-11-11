Министр обороны заявила, что в Испании нет политических заключённых

Министр обороны Испании Мария-Долорес де-Коспедаль опровергла заявления экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона и заверила, что «в Испании никого не отправляют в тюрьму за инакомыслие или сепаратистские взгляды».

Как сообщает агентство Europa Press, на пресс-конференции Коспедаль обвинила Пучдемона в ложных заявлениях о том, что в Испании не соблюдаются принципы правового государства. Она отметила, что «сложности с правосудием» у Пучдемона, который находится в Бельгии, возникли из-за неоднократного нарушения закона и постановлений Верховного суда, а не из-за его позиции.

Коспедаль также решительно отрицает наличие в Испании политических заключённых.

Глава оборонного ведомства подчеркнула, что испанский суд обладает независимостью, гарантированной Конституцией, а также то, что любые решения суда, включая постановления о задержании, выносятся в связи с нарушением закона. Министр заверила, что в Испании, которая является демократической страной, соблюдается принцип разделения властей, и исполнительная власть не имеет никакого влияния на решения суда.