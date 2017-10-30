Из участков каталонской полиции убирают фото Карлеса Пучдемона

Каталонская полиция получила распоряжение убрать имеющиеся в отделениях официальные снимки отстраненного от должности главы автономной области Карлеса Пучдемона, а также других членов местного правительства.

Как сообщают в полиции, это внутреннее распоряжение было распространено среди комиссариатов в соответствии с установленной для подобных случаев процедурой, которая применяется при изменениях в правительстве.

После того, как руководство Совета внутренних дел, а также директор Мосос-де-Эскуадра майор Хосеп Луис Траперо были отправлены в отставку, ведомство перешло под контроль Министерства внутренних дел Испании, а его временным главой был назначен комиссар Ферран Лопес, который до этого являлся заместителем Траперо.

Отставка каталонского правительства повлекла за собой и другие изменения в работе полиции. В частности, бывшие члены правительства лишились полицейского сопровождения. Для Пучдемона эта услуга пока сохраняется по соображениям безопасности.