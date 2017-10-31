Пучдемон встретился в Бельгии с адвокатом баскских террористов

Отстраненный от должности главы Каталонии Карлес Пучдемон встретился в понедельник в Бельгии с адвокатом Полем Бекаром, представлявшим ранее интересы членов баскской террористической группировки ЭТА. Об этом сообщила газета La Vanguardia со ссылкой на самого юриста.

Ранее Бекар, являющийся специалистом в области прав человека, оказывал услуги террористам ЭТА для получения возможной международной защиты в Бельгии. "Да, я адвокат Карлеса Пучдемона, - отметил юрист. - Если ему [Пучдемону] потребуется защита, я буду его представлять". Бекар заверил, что "хорошо знаком с Испанией".

"Можно запросить убежища, но я не могу предсказать, каким будет исход", - уточнил адвокат. Он подчеркнул, что в Бельгии решение по подобным вопросам принимает не правительство, а независимый орган - генеральный комиссар по вопросам предоставления убежища.

Ранее в европейских СМИ распространилась информация о том, что экс-глава Каталонии тайно покинул территорию Испании и сейчас находится с несколькими бывшими членами своего правительства в Брюсселе, где они могут попросить политического убежища. В канцелярии премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля эти сведения пока не подтвердили, но и не опровергли. В понедельник прокуратура Испании заявила, что подает в суды два иска против отстраненных членов правительства Каталонии и некоторых парламентариев, которых обвиняет в бунте, мятеже и растрате.

Источник: ТАСС