Испанские СМИ упрекнули Кейт Миддлтон в пренебрежении к королеве Летисии

Когда Кейт Миддлтон выходила из машины, она не сделала реверанс в сторону королевы Испании и даже не поздоровалась. Это было воспринято многими светскими обозревателями как знак неуважения. Однако нашлись и те, кто им возражает. По их словам, скорее всего, до этого королева Летисия и герцогиня Кембриджская уже виделись и успели приветствовать друг друга.