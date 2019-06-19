Испанка Ираче Гарсиа возглавил группу социалистов и демократов в Европарламенте

Уроженка Страны Басков Ираче Гарсиа стала главой группы "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (ПАСД) в новом созыве Европейского парламента. Она была единственным кандидатом на эту должность (ранее претендовавший на этот пост евродепутат Удо Булльман снял свою кандидатуру).
Ираче Гарсиа уже выступила с приветственной речью, призвав депутатов спасать Евросоюз и создавать новую, демократическую, Европу. Испанка собирается продвигать идеи феминизма, сосуществования разных культур и религий. Угрозу она видит в полулистах, евроскептиках и правых радикалах.Темы: Политика