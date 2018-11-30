Испания против «нового шёлкового пути» из Китая

Испания не намерена присоединяться к инициативе по созданию «нового шёлкового пути», который бы соединил Азию и Европу. Такое мнение неофициально выразили в испанском правительстве накануне визита в Мадрид председателя КНР Си Цзинпиня.

Концепция создания евразиатского сухопутного пути была предложена китайским лидером в 2013 году. Она предполагает соединить части света с помощью сети портов, железных и автомобильных дорог, а также индустриальных парков. В планах у Пекина охватить не менее 65 стран, в которых сконцентрировано 60% населения Земли и треть всего мирового производства. При этом к настоящему времени уже 70 стран подписали меморандум о взаимопонимании, который отражает их интерес к этому проекту. В Европе проектом заинтересовались Польша и Греция.

В Испании инициативу встретили без особого воодушевления. Как сообщает издание The Local со ссылкой на источники в правительстве, Испания не собирается принимать участие в проекте. К тому же, отмечается, что Европа руководствуется собственным планом о создании сети инфраструктуры, соединяющей страны Евразии.