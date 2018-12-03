Новый ресурс

В Андалусии прошли выборы в парламент

В Андалусии в воскресенье прошли парламентские выборы.

Несмотря на формальную победу Испанской социалистической рабочей партии, эти выборы стали для социалистов худшими за всю историю. Им досталось 33 места из 109. И впервые за 40 лет в паламент попали представители крайне правых партий.

Народная партия получит 26 мест, центристская партия "Граждане" - 21, а левые из "Вперед, Андалусия" - 17. Крайне правая партия VOX получит 12 мандатов.

Явка снизилась на 5% по сравнению с предыдущими выборами и составила чуть более 46%.