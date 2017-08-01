Испания - на четвертом месте в Европе по числу женщин-депутатов

22 марта 2007 года вступил в силу Закон о равенстве, который, среди прочего, закрепил принцип паритетности между мужчинами и женщинами в парламенте. Спустя 10 лет установленные на уровне 40% требования к минимальному присутствию женщин в законодательных органах в Конгрессе депутатов по-прежнему не соблюдаются.

В то же время, общее число женщин в нижней палате испанского парламента является одним из самых высоких среди стран Европейского союза. Со 138 женщинами в Конгрессе Испания находится на четвертом месте в рейтинге паритетности среди 28 стран - членов ЕС. В тройке лидеров – Швеция (46% женщин), Финляндия (41%) и Бельгия (41,9%). За Испанией следуют Дания, Нидерланды и Германия, где это соотношение находится на уровне около 37%.

При этом за последние семь лет, с 2010 по 2017 год, показатель паритетности в Испании вырос на 13%. В парламентах автономных регионов также наблюдается положительная тенденция: 45,8% членов законодательных органов в регионах – женщины.