Испания может дополнительно принимать 500 беженцев в месяц

Государственный секретарь по делам Европейского Союза Хорхе Толедо-Альбиньяна сообщил во время выступления в Сантандере во вторник, что Испания могла бы увеличить число принимаемых в стране беженцев в рамках программы ЕС по перемещению лиц и в течение ближайших трёх месяцев дополнительно принимать 500 человек ежемесячно.

В своём заявлении госсекретарь отметил, сославшись на слова заместителя председателя правительства Сорайи Саэнс-де-Сантамария, что Испания готова пойти на такой шаг для скорейшего разрешения миграционного кризиса в ЕС.

Толедо-Альбиньяна подчеркнул, что основная проблема заключается в сложном механизме перемещения беженцев, который зависит от процедур, предусмотренных в принимающих странах, Греции и Италии. В этой связи он также заявил, что Испания намерена выполнять свои обязательства, но отметил, что подобные обязательства не предусматривают конкретных цифр.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, будет ли Испания оштрафована за отказ от принятия более 17 тысяч беженцев, представитель внешнеполитического ведомства заверил, что этого не произойдёт, поскольку такие меры со стороны Европейской Комиссии предусмотрены для иных случаев.