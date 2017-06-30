Хуана Карлоса не пригласили на юбилей первых демократических выборов

На торжественном заседании испанского Конгресса по случаю 40-летия со дня первых демократических выборов Испании отсутствовал бывший король Хуан Карлос, сообщают информационные агентства страны. Представители Королевского дома объяснили это тонкостями протокола, однако приближенные к экс-монарху источники рассказали, что Хуана Карлоса это решение "обидело и разозлило".

По сведениям источников в королевском дворце Сарсуэла, отсутствие бывшего короля было обусловлено парламентским характером заседания и стремлением не перетягивать внимание с действующего монарха Фелипе VI, сына Хуана Карлоса. Три года назад в силу этих же причин церемония коронации также прошла без его участия.

Впрочем, издание El Mundo ссылается на приближенных лиц бывшего монарха и утверждает, что Хуана Карлоса задело отсутствие приглашения на церемонию, так как в свое время он был одной из ключевых фигур периода перехода к демократии. Другие источники говорят, что экс-король собирался посетить мероприятие и даже обсуждал этот вопрос с председателем Конгресса Аной Пастор. По сведениям вышеупомянутого ежедневника, в итоге за церемонией он следил по одному из испанских телеканалов.

В свою очередь, представители Королевского дома настаивают на том, что решение не приглашать Хуана Карлоса было продиктовано необходимостью адаптации принятого Конгрессом формата. По их словам, если бы церемония проходила в другом зале, то на ней присутствовали бы и бывший король, и его супруга София, однако в случае выступления Фелипе VI перед обеими палатами парламента это было невозможно. Эти же источники утверждают, что с момента коронации действующего монарха сам Хуан Карлос заявил, что "в силу очевидных причин" не будет посещать мероприятия, предусматривающие выступления нового короля перед депутатами и сенаторами в ходе пленарных заседаний.

Несмотря на отсутствие экс-короля, гости церемонии неоднократно упомянули его в ходе выступлений. Так, Фелипе VI начал свою речь со слов отца, произнесенных 22 июля 1977 года, через месяц после первых свободных выборов после падения диктаторского режима Франко: "Начало демократии положено. Сейчас наша задача – укрепить ее". Он также выразил "глубочайшую благодарность и уважение поколению, которое открыло дорогу демократии". В аналогичном ключе высказалась и Ана Пастор, которая отметила, что имя Хуана Карлоса в испанской истории всегда будет неразрывно связано с этим термином.