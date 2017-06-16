Испания под угрозой блокировки транша требует от Греции иммунитета для своих экспертов

Министр экономики, промышленности и конкурентоспособности Испании Луис де Гиндос Хурадо заявил, что его страна может направить в Брюссель требование заблокировать выделение транша для Греции, если Афины не обеспечат иммунитет работающим там испанским экспертам.

Ранее испанских экспертов обвинили в в недобросовестном выполнении своих обязанностей при составлении доклада для греческого приватизационного фонда. Судебный процесс над ними не был остановлен даже после всех требований со стороны Мадрида.

Греция ждет первый транш финансовой помощи в размере 7,7 млрд евро в начале июля.