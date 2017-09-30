Гражданская гвардия конфисковала в Игуаладе 2,5 млн бюллетеней для каталонского референдума

Гражданская гвардия обнаружила на складе одной из компаний в Игуаладе (Барселона) материалы для подготовки к референдуму о независимости Каталонии, в том числе 2,5 миллиона бюллетеней, 4 миллиона конвертов и 100 избирательных урн.

Компания, которой принадлежит склад, утверждает, что материалы не были предназначены для референдума 1 октября, а урны использовались ФК «Барселона» в 2015 году. Правоохранительные органы проводят соответствующую проверку. Газета El Mundo сообщает, что в футбольном клубе отрицают какую-либо связь с событиями четверга, но в то же время, подтверждают, что ранее сотрудничали с компанией из Игуалады.

По данным Левой партии Каталонии, Гражданская гвардия вывезла два микроавтобуса материалов. При этом сепаратисты подчеркнули, что это никак не скажется на дальнейшем развитии событий. Присутствовавшие на месте активисты проводили автомобили полиции криками «Votarem!» («Мы будем голосовать»).

На прошлой неделе полицией было изъято ещё 9,8 миллионов избирательных бюллетеней в Бигес-и-Риельсе (Барселона).