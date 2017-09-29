Король Испании: диалог - самый эффективный способ решения проблем

В ходе своего выступления король обратился к истории испанской демократии. По случаю 40-летия общества, в состав которого входит сотня крупнейших компаний страны, дон Фелипе отметил вклад Общества предпринимателей в развитие демократии с момента образования организации в 1977 году. Несмотря на то, что тема Каталонии напрямую не поднималась в речи монарха, он, среди прочего, высказался в поддержку диалога как средства решения проблем, подчеркнув, что именно такой формат является наиболее продуктивным и способствует благосостоянию страны и стабильности демократии, пишет издание ABC.

На церемонии открытия также присутствовал министр экономики Луис де-Гиндос, президент Общества предпринимателей Хавьер Вега-де-Сеоане, президент компании Telefónica Хосе-Мария Альварес-Пальет и другие высокопоставленные представители различных компаний.