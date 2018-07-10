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          Новости Испании » Новости » Политика » Глава Каталонии встретился с премьером Испании

          Глава Каталонии встретился с премьером Испании

          13:37 10.07.2018

          В Мадриде прошла встреча председателя испанского правительства и главы Каталонии.

          Глава каталонского женералитета Ким Торра назвал встречу с премьером Испании Педро Санчесом "искренней", но заявил, что от права на самоопределение Каталонии он не отказывается, передает РИА Новости.

          "Мы ни от чего не отказываемся. Самоопределение — это право каталонского народа, и мы не можем отказаться от этого", — заявил Торра на пресс-конференции после встречи с Санчесом, которая состоялась в Мадриде. "Мы не отказываемся ни от какого пути, чтобы добиться независимости Каталонии", — добавил глава правительства Каталонии.

          Вопрос, по его словам, в том, "как решать политический вопрос политическими средствами". "Мы должны предпринять все возможности для достижения договоренностей", — добавил он.

          Торра признал, что позиции каталонских властей и правительства Испании противоположные. "Во-первых, по вопросу права на самоопределение. Я напомнил Санчесу историю последних лет – от принятия Статута (Каталонии), откуда происходит движение за независимость. Первого октября народ Каталонии принял решение о самоопределении, 27 октября было политическое объявление независимости", — напомнил он, добавив, что 2,1 миллиона каталонцев выступают за независимость, при этом проведение референдума поддерживают 80% жителей Каталонии.

          Глава женералитета считает, что единственный политический путь решения кризиса — политический, причем он сводится исключительно к проведению референдума. "Если кто-то знает другой путь решения, кроме голосования, пусть он мне это объяснит", — сказал глава женералитета. На встрече Торра, по его словам, "напомнил Санчесу о случаях Квебека и Косово", поскольку каталонские власти настаивают, что "основываются на праве самоопределения в международном праве".

          1 октября 2017 года прошел референдум о независимости, в котором приняли участие чуть более 40% избирателей, 90% которых проголосовали за независимость. Референдум был признан незаконным Конституционным судом страны.

          Торра добавил, что вопрос о "голосовании" будет в центре будущих переговоров. Следующая встреча, по его словам, пройдет в Барселоне, куда он пригласил Санчеса.

          На встрече также обсуждался вопрос о каталонских политиках, которые находятся в предварительном заключении, против них выдвинуты обвинения в связи с незаконным референдумом 1 октября. Этих политиков каталонское руководство считает политзаключенными, испанские власти такое определение категорически опровергают. "Я сказал (Санчесу – ред.), что эти люди должны быть дома, со своими близкими, на свободе", — рассказал Торра.

          Торра добавил, что на встрече не обсуждалась конституционная реформа, о которой ранее заявляли социалисты, так что, по его словам, "он ждет конкретизации в будущем".

          "Это была продолжительная, искренняя, рабочая встреча", — признал глава каталонского женералитета. При этом он добавил, что на "этой пресс-конференции должен быть Пучдемон (Карлес Пучдемон – бывший глава женералитета – ред.), который выиграл выборы, но это было невозможно по известным причинам".

          Премьер-министр Испании Педро Санчес встретился в понедельник с главой женералитета Каталонии Кимом Торрой в Мадриде. Это первые официальные переговоры глав испанского и каталонских правительств более чем за два года.

          Итогом стало решение создать двустороннюю комиссию с участием правительства Испании и женералитета с целью нормализации отношений между двумя администрациями и улучшения самоуправления Каталонии. Комиссию возглавит министр государственного управления Испании каталонка Меричель Батет. На встрече Торра говорил о праве каталонцев на самоопределение, а Санчес со своей стороны напомнил главе женералитета о "высочайшем уровне самоуправления", которое существует в автономном сообществе, и о необходимости соблюдения конституции Испании, во второй статье которой говорится о "нерушимом единстве испанской Нации, общем и неделимом Отечестве всех испанцев".

          Перед встречей Торра подарил испанскому премьеру бутылку ликера, книгу "Арран. Страна" каталонского писателя Франсеска Тура и сборник карт Каталонии со времен Средневековья. Санчес в ответ подарил книгу об истории резиденции Монклоа.

          Темы: Политика

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