Члены Народной партии призвали Испанию выйти из шенгена

Двое членов Народной партии заявили, что Испании следует выйти из Шенгенского соглашения, после того как Германия отказалась выдать экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона, которого в Испании ждёт судебное разбирательство.

Суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что бывший каталонский лидер может быть экстрадирован, но только по обвинениям в незаконном расходовании бюджетных средств а не по статье «подстрекательство к мятежу», которая вменяется Пучдемону. Немецкие власти считают такое обвинение недопустимым, аргументируя свою позицию тем, что действия Пучдемона не сопровождались насилием, и потому не могут считаться бунтом. Каталонский политик вышел из немецкой тюрьмы под залог 6 апреля.

После того как стало известно о решении Германии, кандидат на пост председателя Народной партии Карлос Касадо предложил закрыть испанские границы, «раз нет никаких гарантий, что Испанию будут уважать». На своей станице в Twitter политик выразил мнение о том, что «решения такого рода позволяют сепаратистам чувствовать поддержку со стороны международного сообщества», а также подчеркнул, что, если он возглавит партию, то не потерпит подобных «унижений».

Схожей позиции придерживается представитель Народной партии в Европарламенте Эстебан Гонсалес Понс, по мнению которого, эта ситуация показала, что «европейские ордеры на арест не работают». В этом контексте он заявил, что Шенгенское соглашение представляет риск для стран-участниц ЕС, и призвал временно закрыть границы, до тех пор в ЕС не определятся со значением евроордера.