Гибралтар ответил на заявление Испании о задержании танкера

Власти Гибралтара, британского владения на побережье Пиренейского полуострова, опровергли в пятницу заявление исполняющего обязанности министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля о том, что задержание танкера Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в нарушении нефтяного эмбарго против Сирии было произведено по запросу США. Об этом сообщила пресс-служба администрации Гибралтара.
"Решения правительства Гибралтара были приняты абсолютно независимо, на основе действующих законов, а не исходя из политических соображений извне", - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.
Ранее стало известно, что власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что оно доставляло нефть в Сирию в нарушение санкций. Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо в соответствии с правилами ЕС направил письмо главам Еврокомиссии и Евросовета с пояснением действий, которые предприняли власти Гибралтара.Темы: Политика