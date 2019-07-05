Франция усилит контроль на границе с Испанией

Власти Франции не будут закрывать границу с Испанией во время саммита Группы семи (G7) в городе Биарриц на юге страны, однако планируют ввести меры усиленного контроля. Об этом, как сообщает агентство Франс Пресс, заявил в четверг министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

"Мы [вместе с Испанией] работаем над различными уровнями проверки и обеспечением безопасности наших границ. Граница останется открытой, нет цели закрывать ее, однако будет осуществляться контроль", - сказал Кастанер, который прибыл в город Андай на встречу со своим испанским коллегой Фернандо Гранде-Марлаской. Его цитирует ТАСС. За полтора месяца до встречи глав стран - участниц G7, которая пройдет с 24 по 26 августа, он также посетил Байонну и непосредственно Биарриц.

Министр пообещал, что любые насильственные демонстрации будут нейтрализованы, для чего будет задействована "исключительная мобилизация внутренних сил безопасности". Он добавил, что нельзя исключать и террористическую угрозу. По словам Кастанера, властям Франции и Испании придется позаботиться о безопасности "всей территории Страны Басков (исторический регион - прим. ТАСС)", а также проследить за порядком в ходе так называемого контр-саммита, который готовят в приграничных городах Ирун (Испания) и Андай (Франция) противники глобализации.