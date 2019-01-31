Фелипе VI в день своего рождения навестил испанских военных в Ираке

Королю Испании Фелипе VI 30 января исполнился 51 год. В день своего рождения монарх отправился с незапланированным визитом в Ирак, чтобы навестить испанских военнослужащих, которые участвуют в миссии НАТО.
На базе в Ираке испанские инструкторы занимаются подготовкой местных военных для борьбы с террористической организацией ДАИШ.
Самолёт Испанских вооружённых сил приземлился в Багдаде в среду в 07:30 утра. Короля в поездке сопровождала министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Дон Фелипе провёл в стране около 10 часов. За это время он успел встретиться с президентом Ирака Бархамом Салехом и пообщаться с военными.
В королевском дворце пояснили, что монарх захотел провести день своего рождения именно таким образом, поскольку в этом году исполняется тридцать лет с момента первой отправки испанских военнослужащих для участия в зарубежных миссиях.
В Ираке испанский контингент насчитывает 551 человек. Эту цифру превышает лишь контингент в Ливане. В операции НАТО "Непоколебимая решимость", направленной против "Исламского государства", принимает участие 60 стран под руководством США.
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