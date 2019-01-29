Посол Испании в Венесуэле призывает к переговорам и мирному выходу из кризиса

Посол Королевства Испания в Боливарианской Республике Венесуэла Хесус Сильва назвал ситуацию в южноамериканской стране в «очень неустойчивой» и «напряжённой». Он призвал к переговорам и поиску мирного и демократического выхода из кризиса.

В интервью RNE Сильва отметил, что в настоящее время обстановка немного успокоилась и чрезмерного насилия удалось избежать. В то же время дипломат отметил и трагические события, которые привели к погибшим. Он также провёл сравнение с событиями 2017 года и выразил надежду на то, что дальнейшее развитие ситуации обойдётся без столкновений и жертв.

Сильва призвал силы безопасности сдерживать конфликт, дабы обстановка не усугублялась.

По словам посла как испанское правительство, так и Европейский союз выступают за переговоры и мирный выход из кризиса. В то же время он подчеркнул, что решение о том, кто и как будет управлять страной, должны принимать венесуэльцы.

Сильва заявил, что Испания имеет определённые обязательства перед Венесуэлой и всегда стремилась «выстраивать мосты и помогать обеим сторонам достичь взаимопонимания». Дипломат добавил, что присутствие посольства необходимо не только из политических соображений, но и для поддержки испанских граждан, которые проживают в Венесуле.