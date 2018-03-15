ЕСПЧ разрешил испанцам жечь фотографии короля и его семьи

Жалоба, поданная в Страсбургский суд, касалась дела 2008 года, когда в отношении двух участников демонстрации в Жироне был вынесен обвинительный приговор за то, что они сожгли снимки короля Хуана Карлоса I, занимавшего на тот момент испанский престол, и его супруги доньи Софии во время визита монархов в каталонский город в 2007 году. Энрик Стерн и Жауме Роур были оштрафованы на 2700 евро каждый. В случае невыплаты этой суммы им грозило по 15 месяцев тюрьмы.

По мнению ЕСЧП, решение Верховного суда Испании в отношении активистов является незаконным и нарушает принцип свободы слова. Суд по правам человека постановил возместить им суммы штрафа, а также выплатить дополнительную компенсацию. Суд также отметил, что сожжение фотоснимков представляет собой провокационный акт, который всё чаще используется для привлечения внимания СМИ, и «не переходит границы» закона.

Адвокат Стерна и Роура заявил, что постановление ЕСПЧ подтверждает мирный характер каталонского сепаратистского движения, а критика властей не должна считаться побуждением к насилию.

В декабре 2016 года другие 5 каталонских сепаратистов были арестованы за сожжение фото нынешнего короля Испании Фелипе VI и испанских флагов. Им было выдвинуто обвинение в оскорблении достоинства главы государства, но Верховный суд Испании их оправдал.