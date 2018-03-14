Суд обязал мэрию Барселоны вернуть изображение испанского короля

Суд Барселоны вынес решение в отношении мэрии города, в соответствии с которым она обязана вновь разместить изображение испанского короля в зале заседаний. Таким образом, суд удовлетворил жалобу Представительства правительства Испании в Каталонии, поданную после того как из мэрии убрали бюст Хуана Карлоса I, не заменив его при этом портретом нынешнего короля Фелипе VI.

В постановлении суда от 5 марта говорится, что изображение монарха должно располагаться в зале заседаний, в соответствии с Королевским декретом 2568/1986.

Бюст предыдущего короля Испании исчез из мэрии каталонской столицы в июле 2015 года, через несколько месяцев после того как в должность мэра вступила Ада Колау. Это решение было обосновано тем, что Хуан Карлос I на тот момент уже не являлся главой государства. Тем не менее, изображение Фелипе VI, взошедшего на престол вслед за своим отцом, в мэрии не появилось, несмотря на заверения городских властей.