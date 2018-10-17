Amnesty International требует освободить каталонских политзаключённых

16 октября исполнился год с момента заключения под стражу председателя Национальной каталонской ассамблеи (ANC) Жорди Санчеса и главы организации Òmnium Cultural Жорди Куишара, которых обвиняют в организации мятежа.

Международная правозащитная организация Amnesty International настаивает на том, что содержание политиков в тюрьме является «необоснованной», «излишней» и «несоразмерной» мерой. Правозащитники уверены, что права каталонцев на свободу выражения и мирные собрания были нарушены.

Национальный суд Испании год назад постановил, что Санчес и Куишар руководили массовой акцией у стен Экономического совета каталонского правительства 20 сентября 2017 года. Они стали первыми заключёнными в деле о мятеже, а 2 ноября к ним присоединились бывший заместитель председателя женералитата Ориол Жункерас и семеро советников: Хоаким Форн, Жорди Турул, Рауль Ромева, Жозеп Руль, Долорс Басса, Меричель Боррас и Карлес Мундо. Ещё через неделю в тюрьме оказалась экс-председатель каталонского парламента Карме Форкадель, которую позже отпустили под залог, а в марте текущего года суд постановил вновь заключить её под стражу.

Amnesty International призывает снять все обвинения с Санчеса и Куишара. Организация допускает, что организованные ими акции могут трактоваться как нарушение общественного порядка и предполагать наказание, в соответствии с уголовным кодексом. Тем не менее, подчёркивается, что в данном случае столь серьёзные обвинения как мятеж или бунт, являются преувеличением.