Международный имидж Испании заметно улучшился за шесть лет

Правительственная комиссия Marca España была создана в 2012 году на фоне ухудшения международной репутации Испании, что было связано, в первую очередь с последствиями экономического кризиса. С момента создания её возглавлял Карлос Эспиноса де лос Монтерос, который сейчас решил покинуть свой пост.

В докладе о развитии имиджа страны в период с 2012 по 2018 год сообщается о заметном повышении репутации. При этом отмечается, что улучшения были достигнуты, благодаря гражданам, компаниям, художникам, учёным, спортсменам, рестораторам и другим деятелям, сделавшим большой вклад в развитие имиджа Испании. Также отмечается, что не остались в стороне и короли Испании Хуан Карлос I и Фелипе VI, которые достойно представляли страну за рубежом.

В докладе Marca España также добавляет, что Испания улучшила свои позиции в различных репутационных рейтингах, включая Country RepTrak, Brand Finance и Барометр имиджа Испании (BIE).

Испанское правительство приняло решение продолжать проект, но под новым названием España Global. Его руководителем назначена бывшая депутат Ирен Лосано