45 тысяч человек пришли на антиправительственный митинг в Мадриде

Испанские правые: Народная партия, Ciudadadanos и Vox в воскресенье, 10 февраля, организовали в Мадриде митинг против действующего правительства и в поддержку единства Испании.

В акции на площади Колумба, по оценкам полиции, приняли участие 45 тысяч человек. При этом сами организаторы рассчитывали на то, что на улицы выйдет порядка 20 тысяч. Для сторонников правых были организованы автобусы из пригородов Мадрида. Некоторые участники самостоятельно добрались в столицу из других провинций.

Митинг прошёл под лозунгом «За единую Испанию и выборы». Также звучали призывы отправить действующего премьер-министра Педро Санчеса в отставку, а экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона – в тюрьму. Манифестанты критиковали политику нынешнего правительства, обвиняя Санчеса в обмане и упрекая его в ведении переговоров с сепаратистами.

На митинге выступили лидеры партий-организаторов: Пабло Касадо (Народная партия), Альберт Ривера (Ciudadadanos) и Сантьяго Абаскаль (Vox), которые потребовали от Санчеса отчётности и назначения даты новых выборов в ближайшее время.

К акции в испанской столице присоединились сторонники правых в других городах, в том числе в Пальме и Ла-Корунье.