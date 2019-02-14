Испанию могут ждать досрочные выборы

Правительство Санчеса поддерживает только четверть депутатов. Премьер лишился доверия ряда региональных и правых партий после переговоров со сторонниками независимости Каталонии. Сами сепаратисты также не поддерживают Санчеса, так как он не остановил судебные процессы в отношении политических лидеров, попавших за решетку за организацию референдума о независимости Каталонии.