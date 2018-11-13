Зоозащитники обрушились на испанское правительство за премию матадору

Испанский тореадор Хуан Хосе Падилья был удостоен Национальной премии тавромахии, которую присуждает Министерство культуры и спорта. Группа защитников прав животных PACMA обрушилась с критикой на испанское правительство за то, что матадору вручили награду и 30 тысяч евро к ней.

45-летний тореадор по прозвищу «Пират» посвятил 25 лет боям быков и был удостоен премии за спортивные достижения. С точки зрения зоозащитников, на протяжении двух десятков лет Падилья истязал и убивал животных.

Группа призвала ввести запрет на бои быков, а государственную награду назвала «институализированной премией за жестокое обращение с животными».

В Министерстве культуры и спорта заявляют, что Падилья демонстрирует на арене и за её пределами «ценности тавромахии, такие как упорство, преданность и способность совершенствоваться».

Матадор, потерявший глаз в сражении с быком, в этом году завершает свою карьеру. В минувшем июле его жизнь вновь была под угрозой, когда бык снял с него часть скальпа на арене. Сам Падилья гордится своей профессией, отмечая её сложность и высокую отдачу.