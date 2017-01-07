Жители городка Торрент выиграли 2 млн евро в лотерею

В Испании разыграли денежные призы одной из главных в стране лотерей - "Эль Ниньо". В этом году главный приз в размере 2 млн евро достался жителям городка Торрент в Валенсии. Выигрышным оказался номер 08354. Второй по размеру приз в 750 тыс. евро разошелся по разным уголкам Испании, а третий поделили жители еще одного валенсийского городка - Бенитуссер. Другие призы были поскромнее (от нескольких сотен до нескольких тысяч евро).