Испанские кинотеатры вводят сеансы для кормящих матерей

Все больше испанских кинотеатров присоединяется к инициативе, запущенной два года назад в Мадриде. Тогда бывшая медсестра Кармен Мадеруэло предложила ввести специальные сеансы в кинотеатрах, которые смогут посещать кормящие матери вместе с малышами. На призыв Кармен откликнулся один из столичных кинотеатров, а первую группу посетительниц женщина собрала через Facebook. Нововведение оказалось столь успешным, что теперь кинотеатр отвел мамам целых три сеанса (утром, днем и вечером), а его примеру последовали еще три мадридских кинотеатра, а также заведения в Барселоне, Валенсии, Мурсии, Толедо, Аликанте, Саламанке, на Майорке…