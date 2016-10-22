За лето в Барселоне оштрафовали 162 человек на сегвеях

За три летних месяца в Барселоне оштрафованы 162 человека, которые катались на сегвеях в районе набережной. До 1 октября катание здесь запрещено из-за большого скопления людей.

Ограничение было введено на территории от отеля Vela до олимпийского порта. В первые дни власти ограничивались предупреждениями, а затем начали выписывать. Мера была введена после многочисленных жалоб жителей района Барселонета на компании, которые сдают в аренду сегвеи.

Сейчас власти Барселоны думают над тем, чтобы разрешить сегвеям перемещаться вдоль тротуаров и по специальным дорожкам для велосипедов, в общественных парках. Всего для катания может быть доступно до 30 зон.