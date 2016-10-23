Барселона внедряет солнечные батареи для уличных фонарей

Примером этого может служить фотоэлектрическая галерея, установленная между районами Сантс-Монжуик и Лес-Кортс. Она обеспечивает питание от возобновляемых источников энергии для 25 уличных фонарей.

Реформа Пласа-дель-Сентре была проведена в два этапа. На первом, который начался в ноябре 2014 года и завершился в феврале этого, площадь для пешеходов была расширена, была установлена новая детская площадка. А на втором, проведенном этим летом, была выстроена эта галерея, имеющая солнечные батареи на крыше.

В течение дня 15 батарей заряжаются, а ночью их хватает на то, чтобы обеспечить освещение на этом небольшом участке. Ожидается, что новое устройство сможет сэкономить до 70% энергии, которая необходима для фонарей на площади. А с апреля по август – все 100%.