Во время MWC в метро Барселоны намечаются забастовки

Метро Барселоны объявило о частичных забастовках с 25 февраля, что совпадает с началом всемирной выставки мобильных технологий Mobile World Congress.

Забастовочный комитет призвал сотрудников метро делать двухчасовые перерывы в работе с 25 по 28 февраля в промежутках с 07:00 до 09:00, с 16:00 до 18:00 и с 22:30 до 00:30. Забастовка была объявлена в знак протеста против бездействия руководства, после того как в вагонах метро было выявлено присутствие асбеста.

Каталонское правительство установило минимальный уровень предоставления услуг. В часы пик будет ходить 50% поездов метро, а после 22:50 – 30%.

В Транспортном агентстве Барселоны TMB предупредили, что забастовки будут иметь «серьёзные последствия» и «скажутся на репутации города». По мнению агентства, установленные женералитетом уровни предоставления услуг являются недостаточными.

Организатор всемирного конгресса компания GSMA заверила, что обеспечит прибытие участников MWC на выставку. «Запасной план» компании предусматривает запуск дополнительных автобусов в период проведения конгресса. Они будут ходить с 07:00 до 21:00 к выставочному комплексу.

Сектор такси также пообещал предоставить «достаточное» количество автомобилей, чтобы удовлетворить спрос во время MWC.