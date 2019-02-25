У наркокурьеров в Барселоне заберут электросамокаты и отдадут полицейским

Суд постановил передать каталонской полиции более десятка электрических самокатов, которые были изъяты во время операции по борьбе с наркоторговлей. Электросамокаты использовались наркокурьерами для быстрой перевозки товара по городу.
С просьбой передать конфискованные средства передвижения во временное пользование выступили сами Мосос-д'Эскуадра. Помимо самокатов у наркоторговцев также изъяли электрические велосипеды.
Операция была проведена в октябре прошлого года. В результате была ликвидирована крупнейшая сеть наркопритонов Барселоны. К тому же, было задержано 58 человек, включая лидеров организации, занимавшейся распространением психотропных веществ.
Передвижение на самокатах позволяло наркокурьерам не только быстро передвигаться, но и избегать преследования полиции.
В судебном постановлении указывается, что в соответствии с Уголовным кодексом, конфискованное имущество может быть использовано в других целях. Также отмечается, что возможные владельцы не заявили о своих правах на эти средства передвижения.Темы: Общество Барселона