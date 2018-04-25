Власти Андалусии отчитались о 30-процентном росте мигрантов

Число нелегальных мигрантов, высаживающихся на побережье испанской Андалусии, выросло на 30% по сравнению с данными прошлого года, сообщает испанская газета ABC.

Согласно официальной статистике, с начала года были перехвачены 3366 мигрантов, путешествующих по морю без документов.

24 апреля сотрудники морской спасательной службы Испании спасли 39 человек, пересекавших Средиземное море на шлюпке. Их лодка была обнаружена в миле к югу от пляжа Пунта-Палома в муниципалитете Тарифа (провинция Кадис).

Представитель правительства Антонио Санс рассказал прессе, что с января 2018 года Испания обнаружила 133 судна с нелегальными мигрантами. Санс отметил, что рост числа беженцев наблюдается медленее, чем в прошлые годы, хотя необходимо брать во внимание недавний период серьезных штормов. С наступлением благоприятной погоды на море следует ожидать увеличения количества лодок с мигрантами.

Источник: REGNUM